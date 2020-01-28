Глобальное потепление добралось до Антарктиды

В Антарктиде появились реки из талой воды
Ученые встревожены стремительным шествием глобального потепления по планете. Сейчас специалисты говорят, что эффект ощущается даже в Антарктиде, здесь стремительно повышается средняя температура. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
За последние 50 лет температура выросла на несколько градусов и под ледяным панцирем континента стали образовываться реки из талой воды. По одному такому руслу проплыл пловец-экстремал Льюис Пью. Спортсмен заявил, что символический заплыв нужен для привлечения внимания к проблеме.
"Я слышал, как все это тает, трескается вокруг меня, и думал: "О нет, не сейчас!" Я продвигался вперед. Дальше было очень темно, я поднял свои очки, и, в конце концов, примерно через 4 минуты я увидел свет... Это был символический заплыв. Это место в опасности", – заявил Пью.
Спортсмен, среди прочего, обратил внимание на то, что вода показалась ему более теплой, чем на аналогичном заплыве в прошлом году, – примерно плюс 10 градусов против плюс 3.
В экспедиции с Пью побывал бывший хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Путешественники сыграли в хоккей на участке сохранившегося льда.
"Я тоже спускался туда накануне, очень красиво, но начинает подтаивать огромное количество льда, и вот эти ледники сползают в сторону Мирового океана", – подчеркнул бывший спортсмен.
Ледники, из которых состоит Антарктида, не только тают, но и раскалываются. Глобальные климатические изменения также влияют на кормовую базу местных обитателей (например, пингвинов), что неизбежно повлечет за собой голод, заявляют ученые.
"Крилю необходим лед, он растет и размножается подо льдом, из-за изменений климата расстояние между землей и льдом увеличивается, и количество криля меняется. Пингвинам не хватает еды, питания, и их популяция сокращается", – объяснила Елена Жаркова, представитель коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики.
В перспективе процесс таяния ледников может сказаться на уровне Мирового океана. Защитники Антарктиды уже сейчас предлагают сформировать в Южном море специальные морские охраняемые районы. По прогнозам климатологов, в текущем столетии из-за глобального потепления уровень воды в Мировом океане может вырасти на метр – например, для жителей Санкт-Петербурга это уже станет проблемой.
Ранее советник руководителя Росгидромета Валерий Мартыщенко заявил, что толщина льда в Антарктиде на фоне глобального потепления существенно не меняется. По мнению специалиста, специфика региона отражается на толщине и плотности снежного покрова на поверхности континента.
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