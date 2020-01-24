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В мире

24 января, 20:48

Британец совершил заплыв в реке на востоке Антарктиды

за рубежом общество

Фото: ТАСС/Gareth Fuller/PA Images

Британец Льюис Пью совершил первый в истории заплыв в ледниковой реке Антарктиды. Пловец провел в воде больше 10 минут при температуре окружающего воздуха минус 20 градусов по Цельсию. Об этом сообщает ТАСС.

"Этот заплыв, безусловно, был самым страшным в моей жизни", – признался экстремал.

По его словам, этим поступком он хотел привлечь внимание общества к проблеме изменения климата. "Куда бы я ни посмотрел, повсюду были широкие реки, пробивающие себе путь сквозь ледниковый покров Антарктиды. Мы столкнулись с чрезвычайной климатической ситуацией", – сказал британец.

Пью и раньше совершал заплывы в арктических и антарктических водах. Он стал первым человеком, проплывшим километр в одном из водоемов на поверхности ледников Антарктиды. При этом ни в одном из заплывов спортсмен не пользовался гидрокостюмом.

Ранее руководитель Главной геофизической обсерватории Росгидромета Владимир Катцов рассказал, что ученые не подвергают сомнению факт глобального потепления. Это подтверждается многолетними наблюдениями за погодой по всему миру.

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