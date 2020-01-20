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Москва 24

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Наука

20 января, 14:49

Ученые не сомневаются в глобальном потеплении

наука

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ученые не подвергают сомнению факт глобального потепления. Это подтверждается многолетними наблюдениями за погодой по всему миру. Об этом рассказал руководитель Главной геофизической обсерватории Росгидромета Владимир Катцов.

"Профессиональное сообщество дает однозначный утвердительный ответ на вопросы о факте глобального потепления, а также на то, что за это отвечает человечество", – цитирует его РИА Новости.

Климатолог подчеркнул, что отдельные теплые сезоны не влияют на общую картину. Однако в тех случаях, когда аномальные погодные явления происходят очень часто, можно говорить об изменениях климата.

"Такие вещи, как теплая зима, наводят на мысли, что это происходит из-за глобального потепления. Но должен отметить, что 2012 год был отмечен вопиющим холодом в Скандинавии, в Европе. И та экстремальная погода не была контраргументом против глобального потепления", – отметил ученый.

Он добавил, что с 70-х годов прошлого века наблюдается одна закономерность: каждое последующее десятилетие теплее предыдущего, а последняя пятилетка самая теплая.

Ранее специалисты Гронингенского университета в Нидерландах пришли к выводу, что в течение текущего столетия Европе грозит сильное похолодание, поскольку Северо-Атлантическое течение может изменить свое направление.

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