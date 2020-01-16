Вильфанд оценил связь теплой зимы с применением климатического оружия

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Теплая зима в России не может рассматриваться как негативное последствие возможного применения климатического оружия США. Об этом сообщил и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снимается энергетическая проблема, когда нужно при очень холодных эпизодах обеспечивать жизнь – и социальную, и промышленную", – сказал метеоролог, отвечая на вопрос, как синоптики относятся к утверждению о том, что теплая зима в России является следствием применения климатического оружия.

Вильфанд отметил, что негативными последствиями для России можно было бы считать, если температура воздуха, наоборот, понизилась на 10 градусов от нормы, передает РИА Новости.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев также усомнился в существовании подобного оружия. Он добавил, что на климат в этом плане практически невозможно ориентироваться из-за своей непредсказуемости.

Разговоры про климатическое оружие начались после слов депутата Государственной думы Алексея Журавлева, который предположил, что возможной причиной аномально теплой зимы в России стали американцы, которые, по его мнению, применили климатическое оружие.

Парламентарий считает, что такие действия могут повлечь за собой уничтожение жизни на планете и потерю озонового слоя. Кроме того, Журавлев подчеркнул, что в случае применения климатического оружия американцами Россия "пострадает больше всего". По мнению депутата, вопреки всем международным запретам США проводят испытания климатического оружия.

