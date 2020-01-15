Синоптики назвали регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла

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Большую часть России в ближайшие пять дней ожидает отклонение от климатической нормы на 12 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, погода будет очень теплой на всей территории страны. Синоптик подчеркнул, что это бывает нечасто, поскольку для атмосферы характерна изменчивость не только временная, но и пространственная.

"А тут так получается, что вся территория нашей страны находится в аномально теплом режиме. На ближайшие пять дней отклонение на 12 градусов", – сказал он.

В зоне аномального тепла окажется Центральный федеральный округ, в том числе Москва, а также Ленинградская, Вологодская, Псковская области, Поволжье, Красноярский и Хабаровский края и юг Якутии. "Огромная территория", – заключил Вильфанд.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 16 января, в четверг, в Москве могут установить новый температурный рекорд. Специалист заявил, что воздух может прогреться до плюс 5 градусов. Предыдущий рекорд – 3,1 градуса – установили в январе 1925 года.

Погодные аномалии, как считают синоптики, продолжатся и весной. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уверен, что температура воздуха снова будет превышать климатическую норму.

