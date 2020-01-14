Синоптики пообещали теплую весну в России

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Температура воздуха весной будет на несколько градусов превышать климатическую норму. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Скорее всего, настоящей зимы в этом году уже не будет. Температуры останутся достаточно высокими", – цитирует его РБК.

По словам специалиста, в январе температура превысит норму на 4-6 градусов, в феврале – на 3-4 градуса. При этом дневная температура будет опускаться ниже минус 5 градусов очень редко.

Россиянам не стоит ждать и снегопадов. Самым снежным месяцем станет февраль. В этот период ожидается до 20 миллиметров осадков.

В марте превышение климатической нормы составит 3-4 градуса, в апреле – 1-2 градуса, в мае – 1 градус. Весной температурная аномалия будет плавно сокращаться, уверен Тишковец. Он добавил, что весь снег растает уже в апреле.

"Утро": москвичей предупредили о новых температурных рекордах

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в феврале в Москву могут прийти морозы. По долгосрочным прогнозам синоптиков, в феврале будет температура на полградуса ниже нормы.

Накануне появился прогноз погоды на крещенскую ночь. Москвичам пообещали теплую погоду и напомнили об опасности выхода на лед. Специалисты призвали купаться только в специально оборудованных местах.

