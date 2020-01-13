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Общество

10:23

Крещенских морозов в Москве не будет

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Крещенских морозов в ночь на 19 января в Москве не будет, сообщает Агентство "Москва". Специалисты центра погоды "Фобос" пообещали температуру около нуля градусов.

"Прогнозируется небольшой минус и нулевая температура. Московский регион большой, поэтому температура может отличаться, от минус 1 до плюс 1 мы ожидаем", – говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что осадков в крещенскую ночь также не будет.

Ранее сообщалось, что облачная с прояснениями погода прогнозируется в Москве и Подмосковье в понедельник, 13 января. Синоптики отмечают, что в первый день рабочей недели ожидается "не по-зимнему теплая и влажная" погода. Вместе с уходом мощного североатлантического циклона во второй половине дня пропадут и осадки.

В первой половине дня все еще могут пройти небольшие осадки. Атмосферное давление вырастет и днем зафиксируется на значении 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 80%.

В ГИБДД призвали москвичей к осторожности из-за гололедицы и сильного ветра. В ведомстве рекомендовали быть внимательными на дорогах.

Синоптики сообщали, что в понедельник в столице будет дуть юго-западный и западный ветер. Его порывы местами могут достигать 17 метров в секунду.

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице до утра понедельника

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