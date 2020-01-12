Москвичей предупредили о гололедице и ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за ветра и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение из-за ветра действуют в столице до 13:00 14 января, из-за гололедицы – до 00:00 14 января.

В Московской области действует аналогичное предупреждение.

В ЦОДД призвали водителей к внимательности на дорогах, в частности, порекомендовали снижать скорость и соблюдать дистанцию во время движения.

Как заявлял исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанда, в столичном регионе аномально теплая погода сохранится как минимум до середины января. Это объясняется тем, что на территории Москвы будет главенствовать атлантический циклон.

Также синоптики дали прогноз о погоде на Крещение. Сообщалось, что и в этот день установятся мягкие температуры. Ожидается слабый минус от 0 до минус 5 и практически без осадков.