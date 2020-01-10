Синоптики назвали причины аномально теплой погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причину аномально теплой погоды, которая установилась на большей части территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, нынешний зимой над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией не сформировалась зона высокого давления или "сибирский максимум". Эта зона охлаждает воздух, а затем этот холод распространяется на Урал и в Центральную Россию.

В связи с этим атлантическое тепло свободно движется через Урал, а холодный воздух идет в Канаду и на Аляску, где морозы доходят до минус 30 градусов. В Квебеке, который находится на широте Крыма, температура воздуха составляет минус 20 градусов. Подобная циркуляция воздушных масс больше характерна для конца октября или ноября, отметил метеоролог.

Варакин уточнил, что теплая погода в России стала результатом почти идеального стечения обстоятельств: холодная зона сталкивается с теплым воздухом над Гольфстримом, проникает в Европу, затем беспрепятственно распространяется на Азию.

По данным синоптиков, на территории от Санкт-Петербурга до Москвы и от Казани до Урала температура воздуха будет превышать климатическую норму на 8-10 градусов.

Ранее специалисты дали прогноз погоды на Крещение в столичном регионе. Уточнялось, что в нынешнем году низких температур на праздник не ожидается. Кроме того, в Москве продлили повышенный уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до субботы, 11 января.

