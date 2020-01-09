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Общество

14:58

Вильфанд призвал не обольщаться снегопадом в Москве

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не обольщаться снегопадом. Об этом передает ИА "НСН".

По его словам, выпавший в четверг в Москве снег не свидетельствует о начале нормальной зимы.

По данным синоптиков, высота снежного покрова достигла лишь двух сантиметров. Она может увеличиться еще на пару сантиметров, однако весь снег быстро растает.

"Вряд ли это можно назвать снежной зимой. На лыжах не покатаешься. Повышение температуры, которое произойдет уже сегодня, мокрый снег и даже небольшой дождь уменьшат высоту снега. Так что пока говорить о приходе настоящей зимы не приходится", – отметил Вильфанд.

Также синоптик добавил, что на сегодняшний день температурный фон отличается от многолетних значений на 8–10 градусов. Ночью столбики термометров опускаются до минус трех градусов, дневные температуры и вовсе плюсовые – до двух градусов.

"Исключение составит ночь на предстоящее воскресенье. Изменится циркуляция воздуха, и температура понизится до -5... - 9 градусов, но потом опять вернется к "обычному" режиму – ночью чуть-чуть отрицательная температура, днем чуть-чуть положительная", – сообщил и. о. главы Гидрометцентра.

Отмечается, что не по сезону теплая погода продержится как минимум до 16 января. Старый Новый год, по словам Вильфанда, который россияне отмечают в ночь с 13 на 14 января, также будет аномально теплым.

Ранее синоптик объяснил, почему при снегопаде погода кажется теплее. Специалист рассказал, что на это влияют многие факторы, в том числе ветер и влажность воздуха.

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