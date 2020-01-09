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Москва 24

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Общество

14:07

Предупреждение об опасной погоде продлили до субботы

общество погода город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Повышенный уровень погодной опасности в столице и Московской области продлили до субботы, 11 января. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

"Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения – до 12:00 11 января", – указывается в сообщении.

Ранее в столичной Госавтоинспекции призвали автомобилистов к внимательности из-за непогоды. На дорогах ожидается сильная гололедица, порывистый ветер и выпадение осадков в виде снега.

Как рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд, до середины января в столичном регионе будет тепло из-за атлантического циклона. Ночью температура воздуха может быть слегка отрицательной, а днем – слегка положительной.

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Исключением станет ночь на 12 января, когда столбики термометров покажут минус 6 градусов, однако днем температура воздуха снова вернется к нулю. По предварительным расчетам, похолодания не ожидается до 16 января включительно.

Специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что в ближайшие дни в Москве ожидаются слякоть и небольшой снег. По ее словам, самый "значимый" снег выпал в ночь на четверг.

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