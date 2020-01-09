Синоптики пообещали аномально теплую зиму до середины января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном регионе не будет по-настоящему зимних морозов в ближайшие дни, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, до середины января в Москве и Подмосковье будет атлантическое тепло.

"В течение ближайшей недели существенно погода не изменится. Температурный фон возвращается к значениям, ставшим привычными в декабре: в основном ночью они слегка отрицательные, днем – слегка положительные", – рассказал Вильфанд "Интерфаксу".

Он добавил, что одним исключением станет ночь на 12 января, когда будет немного холоднее, – столбики термометров покажут минус 6 градусов, однако днем температура воздуха снова вернется к нулю.

Старый Новый год, по словам Вильфанда, который россияне отмечают в ночь с 13 на 14 января, также будет аномально теплым. Он добавил, что, по предварительным расчетам, похолодания не ожидается до 16 января включительно.

Как ранее рассказала Москве 24 главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, в ближайшие дни в городе ожидаются слякоть и небольшой снег. По словам эксперта, самый "значимый" снег выпал в ночь на четверг.

По словам Поздняковой, температура воздуха в ближайшие сутки составит около нуля, а в субботу и воскресенье по региону она будет слабо отрицательной – от 0 до -5 градусов.

Ранее сообщалось, что "крымская" зима в Москве сменится "европейской".

"Мы будем постепенно переходить от "крымской" зимы, то, что мы наблюдали в первой части зимнего сезона, когда были мощные рекордные оттепели, которые сводили на нет снег, к "еврозиме", – сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик спрогнозировал на предстоящей неделе мягкий температурный климат, благодаря которому в городе сформируется устойчивый снежный покров. По его словам, к началу следующей недели снежный покров может составить 7–12 сантиметров.

