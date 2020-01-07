Россиян напугали последствиями погодных аномалий

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Климатолог Андрей Киселев рассказал, какими последствиями грозят погодные аномалии в России. Об этом сообщает RT.

По его словам, в настоящее время изменяется климат, а потому учащаются погодные аномалии. Это подтверждается и статистикой синоптиков.

"Отчеты зарубежных страховых агентств также свидетельствуют о повышении ветровой нагрузки и увеличении числа засух и ливней", – сообщил Киселев.

Он также добавил, что в Сибири почти каждый год происходят массовые пожары, что наносит серьезный ущерб флоре и фауне региона.

Эксперты считают, что показатели аномалий погоды продолжат расти. Препятствовать этому может только снижение объема парниковых выбросов.

Ранее сообщалось, что ночь на Рождество в Москве стала одной из самых теплых за 20 лет. 7 января столбики термометров опустились всего до минус 2,2 градуса.