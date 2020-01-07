Россиян напугали последствиями погодных аномалий

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Климатолог Андрей Киселев рассказал, какими последствиями грозят погодные аномалии в России. Об этом сообщает RT.
По его словам, в настоящее время изменяется климат, а потому учащаются погодные аномалии. Это подтверждается и статистикой синоптиков.
"Отчеты зарубежных страховых агентств также свидетельствуют о повышении ветровой нагрузки и увеличении числа засух и ливней", – сообщил Киселев.
Он также добавил, что в Сибири почти каждый год происходят массовые пожары, что наносит серьезный ущерб флоре и фауне региона.
Эксперты считают, что показатели аномалий погоды продолжат расти. Препятствовать этому может только снижение объема парниковых выбросов.
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