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Общество

07 января, 22:52

Россиян напугали последствиями погодных аномалий

общество погода происшествия

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Климатолог Андрей Киселев рассказал, какими последствиями грозят погодные аномалии в России. Об этом сообщает RT.

По его словам, в настоящее время изменяется климат, а потому учащаются погодные аномалии. Это подтверждается и статистикой синоптиков.

"Отчеты зарубежных страховых агентств также свидетельствуют о повышении ветровой нагрузки и увеличении числа засух и ливней", – сообщил Киселев.

Он также добавил, что в Сибири почти каждый год происходят массовые пожары, что наносит серьезный ущерб флоре и фауне региона.

Эксперты считают, что показатели аномалий погоды продолжат расти. Препятствовать этому может только снижение объема парниковых выбросов.

Ранее сообщалось, что ночь на Рождество в Москве стала одной из самых теплых за 20 лет. 7 января столбики термометров опустились всего до минус 2,2 градуса.

На Рождество в столице ожидается легкий мороз и снег

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