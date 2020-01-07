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Москва 24

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Общество

08:18

Москвичам пообещали "неласковую" погоду в первый рабочий день

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшая оттепель, порывистый ветер, мокрый снег и гололедица ждут москвичей в четверг, 9 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Начнем мы первый рабочий день в этом году при неласковой погоде. Температура будет выше нормы на девять градусов, но ветер, мокрый снег и гололедица будут также наблюдаться", – сказал Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что уже 8 января из-за теплого фронта увеличится скорость ветра до 15 метров в секунду, а 9 января порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.

По его словам, в первый рабочий день в городе установится оттепель. Днем температура воздуха составит +2 градуса, по области столбики термометров дойдут до +3 градусов.

Ранее метеоролог отмечал, что на всю территорию России пришла аномально теплая погода. Вильфанд подчеркнул, что на европейской территории температура на шесть–восемь градусов выше нормы, а на азиатской от восьми до 20 аномалия.

По его словам, наиболее сильные аномалии ожидаются в Красноярском крае и Якутии. Синоптик отметил, что такая погода связана с атлантическим воздухом, который приходит уже второй раз в Россию.

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