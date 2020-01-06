Синоптики сообщили погоду на 6 января в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Облачная погода и осадки в виде небольшого снега ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 6 января. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Синоптики объясняют, что предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона.

"Максимальная температура воздуха в Москве от 4 до 2 градусов мороза, по области – от минус 7 до минус 2 градусов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что будет дуть юго-западный ветер порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня установится на значении в 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит порядка 85%.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" сообщил прогноз погоды на Рождество. Сообщалось, что жителей столицы ожидает нетипичная для наступающего праздника температура воздуха.