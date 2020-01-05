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Москва 24

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Общество

17:07

Москвичей ждет аномально теплое Рождество

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей столичного региона ожидает аномально теплая рождественская погода. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, сообщает РБК.

Специалист отметил, что морозы в Рождество будут, однако небольшие. Температура будет превышать норму на 5-7 градусов.

В ночь на 7 января погода будет облачной, с редкими прояснениями. Местами пройдет снег. В столице температура воздуха будет находиться в пределах от 4 до 6 градусов мороза, в Подмосковье – до минус 8 градусов.

Днем станет теплее. Термометры будут показывать минус 1–3 градуса. "Получается среднесуточная температура минус 3 градуса, а по климату должна быть минус 8,6", – заключил Леус.

Ранее синоптики прогнозировали, что теплая погода сохранится в большинстве регионов России до конца первой декады января. Температурный фон в большинстве регионов будет значительно превышать климатическую норму.

В настоящее время на погоду в стране влияет обширный атлантический циклон. Циркуляция теплой воздушной массы формирует аномальной высокий температурный фон. Похолодание в России ожидают не ранее 6 января.

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