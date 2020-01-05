Небольшой снег и до минус двух градусов ожидается в Москве 5 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Небольшой снег и до минус двух градусов ожидается в столице в воскресенье, 5 января, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Он предупредил, что на дорогах возможна гололедица. Температура же в течение дня будет понижаться – столбики термометров покажут 0... -2 градуса.

Будет облачно с непродолжительными прояснениями. Атмосферное давление будет около нормы, передает РИА Новости.

В Москве и Московской области специалисты Гидрометцентра в понедельник прогнозируют температуру от минус 5 до минус 3 градусов ночью и от минус 3 до минус 1 градуса ночью. Аналогичная температура ожидается и в Рождественскую ночь.

В то же время синоптики сообщили, что аномально теплая для января погода сохранится в большинстве регионов России до конца первой декады января. Температурный фон в большинстве регионов будет значительно превышать климатическую норму.

На данный момент на погоду в РФ влияет обширный атлантический циклон. Циркуляция теплой воздушной массы формирует аномальной высокий температурный фон. Похолодание в России ожидают не ранее 6 января.