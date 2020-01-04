Врач рекомендовал бегать по паркам зимой для профилактики депрессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Регулярные пробежки зимой по парку помогут справиться со стрессом и станут профилактикой депрессии, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснил заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов, в солнечную погоду можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой помогает справиться со стрессом и улучшить настроение. Также он заметил, что получать кислород лучше на свежем воздухе.

"После занятий на улице поднимается настроение и улучшается самочувствие, зимняя пробежка в парке может стать отличным антидепрессантом", – заявил эксперт.

Иусов добавил, что тренировки на свежем воздухе закаливают организм и снижают риск развития простудных заболеваний. По его словам, физические упражнения увеличивают уровень адреналина и серотонина, а кровь насыщается кислородом.

"Попробуйте зимние виды спорта. Пробежка на лыжах не только улучшает физическую форму, но и закаляет характер. Самые стойкие в мире люди – лыжники. Правда, перед тем, как выйти на лыжню, необходимо изучить азы лыжного спорта, иначе прогулка может оказаться травматичной", – посоветовал он.

Врач обратил внимание, что излишние нагрузки могут привести к резкому росту уровня кортизола, что в сочетании с нехваткой витамина D может вызвать чувство усталости и подавленности.

Ранее руководитель психологической службы школы № 1420 Надежда Ларина заявила, что родители могут сдвинуть время пробуждения и засыпания ребенка на один–два часа во время новогодних каникул, но радикально менять режим не стоит.

Она объяснила, что тогда детям легче будет настроиться на учебу после праздников. Главные составляющие режима на период каникул, по словам Лариной, – полноценный сон, регулярное правильное питание и активный отдых на свежем воздухе.

Также Ларина призвала школьников в зимние каникулы заниматься спортом, общаться и уделять время саморазвитию. Лучший отдых – это смена деятельности, заключила она.

По мнению специалиста, для детей важно переключиться на что-то, что они давно хотели бы сделать, но не успевали из-за учебы и загруженного графика. При этом психолог добавила, что планирование дня и временные ограничения необходимы ребенку.