Психолог рекомендовала существенно не менять режим ребенка на каникулах

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Родители могут сдвинуть время пробуждения и засыпания ребенка на один–два часа во время новогодних каникул, но радикально менять режим не стоит, заявила руководитель психологической службы школы № 1420 Надежда Ларина.

Она объяснила, что тогда детям легче будет настроиться на учебу после праздников. Главные составляющие режима на период каникул, по словам Лариной, – полноценный сон, регулярное правильное питание и активный отдых на свежем воздухе.

Эксперт обратила особое внимание на активность. "Лень – плохой помощник, поэтому не стоит заводить с ней дружбу", – цитирует ее Агентство "Москва".

Психолог добавила, что продолжительные каникулы не должны влиять на успеваемость детей. Она добавила, что ребята могут учиться вне школы с помощью Московской электронной школы (МЭШ). Кроме того, там можно повторить пройденный материал.

Ранее Ларина призвала школьников в зимние каникулы заниматься спортом, общаться и уделять время саморазвитию. Лучший отдых – это смена деятельности, заключила она.

По мнению специалиста, для детей важно переключиться на что-то, что они давно хотели бы сделать, но не успевали из-за учебы и загруженного графика. При этом психолог добавила, что планирование дня и временные ограничения необходимы ребенку.