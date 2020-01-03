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Москва 24

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Общество

09:15

Психолог посоветовала школьникам заниматься спортом и саморазвитием в каникулы

общество досуг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Школьникам порекомендовали в зимние каникулы заниматься спортом, общаться и уделить время саморазвитию. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Каникулы – это хорошая возможность отдохнуть и выспаться. Но еще важнее – не превратить каникулы в период ничегонеделания с полным отсутствием физической и умственной активности. Лучший отдых – это смена деятельности", – заявила руководитель психологической службы школы №1420 Надежда Ларина.

По мнению специалиста, для детей крайне важно переключиться на что-то, что они давно хотели бы сделать, но не успевали из-за учебы и загруженного графика. При этом психолог отметила, что планирование дня и временные ограничения необходимы, иначе ребенку будет труднее адаптироваться к возвращению на занятия.

Ранее стало известно, что необходимо сделать, чтобы адекватно подготовиться к возвращению в рабочий ритм после новогодних каникул. В частности, требуется нормализовать режим сна, обратиться к физическим упражнениям и снизить количество потребляемых продуктов в районе 2-3 января.

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