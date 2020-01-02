На портале "Узнай Москву" обновили новогодний маршрут "Путешествия в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Традиционный новогодний маршрут фестиваля "Путешествие в Рождество" обновили на портале "Узнай Москву". Москвичей и гостей города ждут на 10 праздничных площадках в центре столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра Наталья Сергунина отметила, что новогодняя прогулка вместе с интерактивным гидом займет около часа.
"За это время москвичи и туристы побывают на центральных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", увидят красочные световые инсталляции, узнают о традициях празднования Рождества и Нового года. Маршрут начинается с Театральной площади и завершается на парящем мосту в "Зарядье", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
В материале говорится, что прогулку пользователи портала начнут с Театральной площади, где с середины XIX века находился самый крупный в Москве елочный базар. Сейчас перед зданием Большого театра установлен 11-метровый новогодний шар, окруженный светящимися арками.
Следующей точной будет Манежная площадь. Одну из главных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" украсил настоящий новогодний лес из 130 елок.
Центром новогодних гуляний является Красная площадь. Здесь уже открылась традиционная ярмарка, заработали каток и детские аттракционы. Продолжится прогулка на Никольской улице, которая украшена инсталляциями под названием "Звездное небо", а затем – на Большой Лубянке.
Затем пользователи портала "Узнай Москву" попадут в парк "Зарядье". Прогулка завершается на парящем мосту, откуда открывается панорамный вид на новогоднюю столицу.
В Новогодние каникулы горожан ждет насыщенная программа в центре и округах. В центре Москвы перекрыли несколько улиц. Пешеходной стала Тверская улица. Также зонами без машин стали Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и Большая Дмитровка.
Добраться до фестивальных площадок поможет общественный транспорт.
В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК – до 02:00, наземный городской пассажирский транспорт – до 03:00. Речь идет о 66 маршрутах, а также о 13 ночных маршрутах.
Стоянка в зоне платного парковочного пространства с 1 по 8 января будет бесплатной.
С 31 декабря по 5 января в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся по 8 января 2020 года включительно. Первый рабочий день в будущем году выпадает на четверг, 9 января. Таким образом, после новогоднего отдыха россиян ждет двухдневная рабочая неделя.
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