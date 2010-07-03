Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в начале 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Роструде напомнили, что предстоящие новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно, сообщает "Интерфакс".

В то же время 31 декабря в производственном календаре на текущий год остается предпраздничным рабочим днем.

"Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной – понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. Первый рабочий день в будущем году выпадает на четверг, 9 января", – заявил замглавы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Он добавил, что таким образом, после новогоднего отдыха россиян ждет двухдневная рабочая неделя.

Ранее Шкловец рассказал о том, что получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, россияне смогут, если их работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

В ноябре в Роструде напомнили, что новогодние каникулы можно продлить, если присоединить к ним отпуск целиком или его часть. Работник имеет право взять отпуск за первый год по истечении шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя.

Сергей Собянин сообщил, что в Москве не получится сделать 31 декабря выходным, поскольку обычно в предновогодние дни больше работы.

Так мэр прокомментировал решение губернатора Томской области Сергея Жвачкина предоставить жителям региона выходной в последний день года. Собянин подчеркнул, что не может обязать коммерческие предприятия объявить 31 декабря выходным для своих работников.

