В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новогодние каникулы возможно продлить, если присоединить к ним отпуск целиком или его часть. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Роструд.
В ведомстве напомнили, что работник имеет право взять отпуск за первый год после шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя. В отпуск можно уйти и раньше, но только по соглашению сторон.
В последующие годы сотрудник может уйти в отпуск в любое время в соответствии с графиком, который утверждается руководством не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Если человек работает у индивидуального предпринимателя, то порядок определяется соответствующим соглашением.
В октября в Роструде напомнили, что работа в нерабочий праздничный день должна оплачиваться в двойном размере. Работник также может взять дополнительный день отдыха. Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях. Для этого необходимо письменное согласие.
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день со вторника (31 декабря) на субботу (28 декабря), чтобы дать возможность жителям региона подготовиться к празднику. По его словам, решение было принято "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику".
Последним рабочим днем в 2019 году станет вторник, 31 декабря. Согласно графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы продлятся с 1 по 8 января. Также отдых ожидается на майские праздники – с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Три выходных введут в честь Дня России – с 12 по 14 июня. Последний праздничный выходной придется на День народного единства – 4 ноября.
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