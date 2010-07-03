Томский губернатор сделал 31 декабря выходным "по просьбам женщин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день со вторника (31 декабря) на субботу (28 декабря), чтобы дать возможность жителям региона подготовиться к празднику. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такое решение было принято "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику".

Последним рабочим днем в 2019 году станет вторник, 31 декабря. Согласно графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы продлятся с 1 по 8 января. При этом в минувшем году россияне отдыхали на два дня больше.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не существует оснований делать 31 декабря текущего года выходным днем. "Здесь нечего дискутировать. В этом году этот день рабочий, значит, надо работать в этот день", – высказался представитель Кремля.

Песков добавил, в течение года периодически происходит перераспределение выходных дней. В связи с этим россияне могут получать либо больше, либо меньше праздничных дней.

