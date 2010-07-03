"Надо работать". В Кремле не одобрили выходной 31 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не существует оснований делать 31 декабря текущего года выходным днем. Об этом сообщил ТАСС.

"Здесь нечего дискутировать. В этом году этот день рабочий, значит, надо работать в этот день", – высказался представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, в течение года периодически происходит перераспределение выходных дней. В связи с этим россияне могут получать либо больше, либо меньше праздничных дней.

Последний день 2019 года выпадает на вторник.

В октябре специалисты Роструда напомнили, что работа в нерабочие праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере или награждаться днем отдыха. При этом подобные меры возможны только в исключительных случаях.