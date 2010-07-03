Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

17:35

Новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний" представят в концертном зале на Новом Арбате

культура праздники дети

Фото: Режиссерский центр "Карнавал Стиль"

Новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний" продолжает традицию легендарной московской Ёлки. Более 20 лет в новогодние каникулы Концертный зал на Новом Арбате, 36, открывает двери самым юным зрителям, и здесь поселяется сказка. Несколько поколений москвичей выросло на этих добрых и познавательных новогодних представлениях.

"Волшебная звезда желаний" – увлекательное путешествие по сказочной России. Вместе с главными героями шоу маленькие зрители отправятся на поиски осколков волшебной звезды, которая из-за вмешательства темных сил раскололась на пять частей, разлетевшись на тысячи километров друг от друга.

Невероятные приключения в разных уголках России, где дети и их родители встретятся с Хозяйкой Медной горы, в гостях у Батюшки-Байкала попадут на красочный бал российских рек-красавиц, на Чукотке примут участие в древнем шаманском обряде, а на Крымском побережье погрузятся в глубины Черного моря и отыщут бесценный клад. А чтобы найти последний осколок волшебной звезды, все путешественники вернутся в Москву. Здесь, на новогоднем представлении, соединив все звездные осколки, зрители вместе загадают самые заветные желания, которые волшебная звезда обязательно исполнит.

Захватывающая новогодняя история, масштабные декорации и уникальные костюмы покорят сердца не только детей, но и взрослых.

Интерактивное шоу перед каждым спектаклем: в фойе всех гостей будет ждать сказочная развлекательно-игровая программа с танцами, конкурсами, цирковыми номерами, популярными мастер-классами и вкусными новогодними подарками.

Когда: с 24 декабря по 7 января 2020 года, 12:00, 15:00, 18:00
Где: Концертный зал на Новом Арбате, 36

Стоимость билетов – от 900 до 2600 рублей (подарок – 650 рублей).

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика