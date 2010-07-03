Новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний" представят в концертном зале на Новом Арбате

Фото: Режиссерский центр "Карнавал Стиль"
Новогоднее шоу "Волшебная звезда желаний" продолжает традицию легендарной московской Ёлки. Более 20 лет в новогодние каникулы Концертный зал на Новом Арбате, 36, открывает двери самым юным зрителям, и здесь поселяется сказка. Несколько поколений москвичей выросло на этих добрых и познавательных новогодних представлениях.
"Волшебная звезда желаний" – увлекательное путешествие по сказочной России. Вместе с главными героями шоу маленькие зрители отправятся на поиски осколков волшебной звезды, которая из-за вмешательства темных сил раскололась на пять частей, разлетевшись на тысячи километров друг от друга.
Невероятные приключения в разных уголках России, где дети и их родители встретятся с Хозяйкой Медной горы, в гостях у Батюшки-Байкала попадут на красочный бал российских рек-красавиц, на Чукотке примут участие в древнем шаманском обряде, а на Крымском побережье погрузятся в глубины Черного моря и отыщут бесценный клад. А чтобы найти последний осколок волшебной звезды, все путешественники вернутся в Москву. Здесь, на новогоднем представлении, соединив все звездные осколки, зрители вместе загадают самые заветные желания, которые волшебная звезда обязательно исполнит.
Захватывающая новогодняя история, масштабные декорации и уникальные костюмы покорят сердца не только детей, но и взрослых.
Интерактивное шоу перед каждым спектаклем: в фойе всех гостей будет ждать сказочная развлекательно-игровая программа с танцами, конкурсами, цирковыми номерами, популярными мастер-классами и вкусными новогодними подарками.
Стоимость билетов – от 900 до 2600 рублей (подарок – 650 рублей).
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