Врач рекомендовал выбирать активный отдых в отпуске

Фото: depositphotos/prescott10

Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам, на отпуск лучше закладывать две недели, так как в первые дни организм только перестраивается.

"Поэтому не рекомендуется брать неделю с точки зрения здоровья. Правы те, кто, берет не менее двух недель. При этом в отпуске самое главное – проводить его эффективно. Больше дышать свежим воздухом, гулять, плавать, правильно питаться. Лежание в отеле перед телевизором или на шезлонге не принесет пользы для полноценного восстановления организма", – приводит слова Тяжельникова Агентство "Москва".

Специалист подчеркнул, что ресурсов организма при работе без отпуска хватает, на два-три года максимум. По слова Тяжельникова, организм нуждается в полноценном ежегодном отдыхе.

"Отсутствие его значительно повышает риск возникновения депрессии и различных заболеваний. Переутомление сначала затрагивает нервную систему, а следом начинают страдать и другие органы, и системы организма. Так, частые простуды, заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой систем могут быть следствием отсутствия полноценного отдыха", – подчеркнул Тяжельников.

Ранее он рассказывал, что российским туристам следует возвращаться из отпуска за границей за четыре дня до выхода на работу. Это позволит избежать стресса от акклиматизации.

Тяжельников также отметил, что если вы находились в стране с другим часовым поясом, то перед возвращением стоит провести коррекцию режима дня, приблизив его к домашнему. Возвращаться лучше вечером, чтобы после путешествия организм отдохнул во время ночного сна.

При планировании отпуска в стране с другими погодными условиями оптимально будет задержаться там на срок не менее двух недель. Это связано с тем, что акклиматизация займет шесть-семь дней.

