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06 октября, 14:46

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Вице-спикер ГД Кузнецова: запрет пропаганды чайлдфри – элемент стратегии нацбезопасности

В Госдуме назвали запрет пропаганды чайлдфри элементом стратегии нацбезопасности

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри относится к элементам реализации стратегии национальной безопасности, заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24".

По словам парламентария, эта инциатива является конкретной и однонаправленной, однако она отражает основной принцип реализуемой в стране семейной политики и ее ценностей.

Основной задачей России, помимо ведения СВО, Кузнецова назвала борьбу за нравственный и ценностный суверенитет государства, которая в том числе ведется на демографическом фронте.

Законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри внесли в Госдуму 25 сентября. Инициативу подготовила группа депутатов и сенаторов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

За пропаганду отказа от деторождения предусмотрена административная ответственность, аналогично пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

При этом, по словам Володина, решение женщины не рожать ребенка не будет попадать под действие данного запрета. Он пояснил, что целью законопроекта является пресечение деструктивного контента, который может повлиять на решение человека о рождении ребенка.

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