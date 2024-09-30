Председатель ГД Володин: решение не рожать детей не подпадает под закон о чайлдфри

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что решение женщины не рожать ребенка не будет входить в законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Его слова передает пресс-служба нижней палаты парламента.

Как он утверждает, целью законопроекта является пресечение деструктивного контента, который может повлиять на решение человека о рождении ребенка. По мнению Володина, если пропаганду этой идеологии не запретить, то побороть проблему с демографией будет сложно.

"Пропаганда бездетности – социально опасное явление. Американцы продвигают это. Ни в коем случае нельзя допускать ее продвижения", – объяснил председатель Госдумы.

Он добавил, что около 8% граждан, по мнению социологов, являются активными чайлдфри, и пропаганда этой идеологии негативно сказывается на всей ситуации с деторождением.

Законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри внесли в Госдуму 25 сентября. Инициативу подготовила группа депутатов и сенаторов во главе с Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

