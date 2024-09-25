Песков призвал не допускать злоупотребления в проекте о запрете пропаганды чайлдфри

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В законопроекте об ответственности за пропаганду чайлдфри главное не допускать злоупотребления и расплывчивости формулировок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проект о введении за это административной ответственности.

"Что касается запретов, то, конечно, там главное – четкость формулировок. Главное – не допускать потом злоупотребления с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идет об ответственности за те или иные деяния", – подчеркнул Песков.

Штрафы за пропаганду движения чайлдфри в России могут составить до 5 миллионов рублей для юридических лиц. Административную ответственность планируется ввести по аналогии с теми, что были приняты за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смены пола.

Власти также могут запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. При этом пропаганда движения чайлдфри со стороны иностранных граждан будет грозить арестом и выдворением за пределы России.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что речь в проекте идет не о просто распространении информации, а о деструктивном контенте.

23 сентября кабмин поддержал соответствующий законопроект с учетом всех замечаний. Его концепция направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите. В случае полного утверждения этой инициативы изменения будут внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".