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24 сентября, 10:38

Политика

Штрафы за пропаганду чайлдфри в РФ могут составить до 5 млн руб для юрлиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Штрафы за пропаганду движения чайлдфри в России могут составить до 5 миллионов рублей для юридических лиц, заявил председатель Госдумы
Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

При этом для физических лиц санкции составят до 400 тысяч рублей, а для должностных – до 800 тысяч. Спикер ГД уточнил, что административную ответственность планируется ввести по аналогии с теми, что были приняты за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смены пола.

Кроме того, в рамках проекта, касающегося чайлдфри, власти также могут запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

"В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей", – заявил Володин, добавив, что дружная и большая семья – это основа сильного государства.

23 сентября кабмин поддержал соответствующий законопроект с учетом всех замечаний. Его концепция направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите. В случае полного утверждения этой инициативы изменения будут внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри – это зарубежный и враждебный проект, направленный на отказ здоровыми нормальными женщинами от материнства.

Она также отметила, что власти не допустят нарушения прав женщин, однако речь идет о навязывании чужой идеологии. Как утверждает Матвиенко, запрет пропаганды движения чайлдфри должен сопровождаться грамотной демографической политикой.

Правительство РФ поддержало идею штрафов за популяризацию чайлдфри

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