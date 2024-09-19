Омбудсмен Волынец назвала чайлдфри одной из причин нежелания молодежи заводить детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пропаганда чайлдфри и высокая стоимость жилья являются причинами нежелания части молодежи заводить детей, уверена уполномоченная по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец.

Она подчеркнула, что сейчас в мегаполисе можно вполне благополучно жить одному. По ее мнению, "ипотека в 30 лет на студию в 15 квадратных метров – это тоже не про детей".

Волынец уверена, что о планировании семьи не может идти речи, если молодежи не купили или не подарили квартиру, либо они не получили ее в наследство. По версии омбудсмена, молодые люди смотрят на эти цифры и видят ужасную перспективу, поэтому либо снимают "угол", либо остаются жить с родителями.

"Ну а какая семья, а тем более многодетная семья, может быть в таких условиях?" – сказала она в эфире радио КП,

Еще одной причиной нежелания молодых людей заводить детей могут быть блогеры и звезды шоу-бизнеса, пропагандирующие чайлдфри, а также сериалы, где якобы дискредитируется само понятие семьи, заключила Волынец.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что необходимо законодательно запретить движение чайлдфри. Матвиенко также заметила, что сейчас современный феминизм якобы превратился в противостояние против мужчин и традиционных ценностей. По версии депутата ГД Светланы Бессараб, РФ является традиционно семейной страной, поэтому чайлдфри для россиян остаются чуждой и непонятной системой.

