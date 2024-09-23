Правительство РФ поддержало законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

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Кабмин РФ поддержал с учетом замечаний законопроект, согласно которому предлагается ввести наказание за распространение сведений, пропагандирующих идеологию чайлдфри, по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Это следует из заключения правительства, передает ТАСС.

Изменения в случае их полноценного утверждения будут внесены в КоАП РФ. На данный момент пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, а также смены пола грозит для граждан штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей или административным приостановлением деятельности на 90 суток.

При этом сейчас, если пропаганда реализуется в отношении несовершеннолетних, то штраф могут увеличить в 2 раза. Если же пропаганда осуществляется с использованием СМИ или интернета, то юрлицам грозит штраф до 4 миллионов рублей.

"Концепция законопроекта, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите, заслуживает внимания", – сказано в отзыве правительства.

Кроме того, кабмин поддержал при условии доработок законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в СМИ, интернете, фильмах и рекламе. Соответствующее предложение было выдвинуто членом комитета Госдумы по просвещению Эльвирой Аиткуловой (партия "Единая Россия"). В случае полного утверждения этого законопроекта, изменения будут внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости законодательно запретить движение чайлдфри. По ее словам, это зарубежный и враждебный проект, направленный на отказ здоровыми нормальными женщинами от материнства.

Она также отметила, что власти не допустят нарушения прав женщин, однако речь идет о навязывании чужой идеологии. Как утверждает Матвиенко, запрет пропаганды движения чайлдфри должен сопровождаться грамотной демографической политикой.

