Матвиенко заявила о необходимости законодательно запретить движение чайлдфри

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на тематической сессии "Взгляд на меняющийся мир", заявила о необходимости законодательно запретить движение чайлдфри. Ее слова передает парламентское телевидение "Вместе-РФ" в своем телеграм-канале.

"Это зарубежный проект, это враждебный проект. Это проект, направленный на отказ здоровыми нормальными женщинами от материнства", – подчеркнула спикер.

Она также отметила, что власти не допустят нарушения прав женщин, однако речь идет о навязывании чужой идеологии. По ее словам, запрет пропаганды движения чайлдфри должен сопровождаться грамотной демографической политикой.

Ранее председатель Совфеда уже высказывалась о необходимости законодательного запрета движение чайлдфри. Матвиенко подчеркнула, что необходимо создавать условия, чтобы в каждой стране женщина могла совмещать и успешную карьеру, и сохранение семьи.