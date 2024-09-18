Матвиенко считает необходимым законодательно запретить движение чайлдфри

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы заводить детей, нужно законодательно запретить. Об этом в интервью газете "Известия" заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Говоря о современном феминизме, политик указала, что сначала речь шла о борьбе за права женщин, "однако на Западе феминизм выродился, радикализировался", а сама борьба за женское равноправие "сдана в архив". По ее словам, феминизм превратился в противостояние и движение против мужчин и традиционных ценностей.

Спикер уточнила, что участники предстоящего Евразийского женского форума выступают за сохранение традиционных ценностей всего человечества – семьи, детей, родителей, а также за сохранение культуры и традиций каждого народа.

"Конечно, это и возможность самореализации женщин при сохранении ее главной миссии – мамы, бабушки, жены. Нужно создавать условия, чтобы одно не противоречило другому, чтобы в каждой стране женщина могла совмещать и успешную карьеру, и сохранение семьи", – добавила Матвиенко.

Россия – традиционно семейная страна, для которой чайлдфри остается чуждой и непонятной системой, сказала ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. С ее слов, пропаганду этого движения в РФ следует запретить. Однако она обратила внимание на необходимость сохранить в данном вопросе "объективную осторожность". Действие правил, уточнила парламентарий, не должно распространяться на тех, кто еще не успел найти партнера или не готов сейчас заводить ребенка по финансовым и моральным причинам.