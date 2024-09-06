Депутат Бессараб назвала чайлдфри чуждой системой для России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия является традиционно семейной страной, для которой чайлдфри остается чуждой и непонятной системой, заявила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По мнению парламентария, пропаганда чайлдфри в России должна быть запрещена. Однако она обратила внимание на необходимость сохранить в этом вопросе "объективную осторожность". Действие соответствующих правил не должно распространяться на тех россиян, которые просто еще не успели найти своего партнера или не готовы заводить ребенка в настоящий момент по финансовым и моральным причинам, пояснила она.

"Но вместе с тем необходимо запретить саму пропаганду этого "бесконечного одиночества". Можем посмотреть в сторону Японии, где 8 миллионов граждан ежегодно умирают одинокими. И часто это сопряжено с тем, что даже соседи не сразу замечают, что человека не стало", – подчеркнула депутат.

По мнению Бессараб, Россия не столкнется с перенаселенностью, поскольку страна владеет богатыми территориями и природными ресурсами.

"Мы хотим, чтобы у нас было много детей, чтобы дети жили счастливо, чтобы родители ощущали счастье от материнства и отцовства", – резюмировала парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева призвала россиянок не замораживать яйцеклетки, а рожать с 18–19 лет. По ее мнению, самые лучшие семьи образуются в студенческие годы. Парламентарий также указала, что они не нуждаются в финансовой поддержке от государства, поскольку граждане страны стали жить лучше.