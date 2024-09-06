Депутат ГД Рябцева призвала россиянок рожать с 18 лет

Фото: depositphotos/Shebeko

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева в эфире телеканала ОТВ призвала россиянок не замораживать яйцеклетки, а рожать с 18–19 лет, так как, по ее мнению, самые лучшие семьи образуются в студенческие годы.

"Можно рожать в 18–19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь", – уточнила депутат.

Кроме того, депутат указала на то, что семьям не нужна финансовая поддержка от государства, поскольку россияне стали жить лучше, поэтому стимулирующие выплаты нельзя назвать хорошей идеей.

"Я на заводе получала в 2001 году зарплату курями и майонезом. Сегодня такого нет", – подытожила Рябцева.

Ранее в России зафиксировали тенденцию снижения числа женщин репродуктивного возраста. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, суммарный коэффициент рождаемости первых детей за последний год практически не изменился, вторых – снизился на 4,5%. При этом коэффициент рождаемости третьих и последующих детей в стране вырос на 3,6%.

Владимир Путин в связи с этим указал на необходимость формирования в РФ условий для семей, которые позволили бы повышать рождаемость и заботиться о народонаселении. Российский лидер также призвал решать демографические проблемы и оказывать поддержку семьям с детьми.

