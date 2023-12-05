Эксперт напомнил о "неоднозначной мере" по повышению рождаемости в СССР

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В СССР действовал сухой закон, который стал эффективной мерой повышения рождаемости. Об этом рассказал руководитель проекта "Демографическая платформа.РФ" Сергей Чесноков, передает радиостанция "Говорит Москва".

"В СССР было очень много мер демографической политики, что позволяло поддерживать рождаемость на достаточно высоком уровне. Из ярких и неоднозначных мер – это сухой закон, который сказался на повышении суммарного коэффициента рождаемости", – заявил Чесноков.

Он отметил, что в стране была политика стимулирования первых рождений детей среди студентов. Например, в очереди на жилье в приоритетном порядке были те, у кого больше детей.

Кроме того, продолжил эксперт, в Советском Союзе были доплаты за детей, которые улучшали финансовое положение семьи.

"Были меры по развитию приусадебных хозяйств, что содействовало межпоколенческому взаимодействию, внуков отдавали на лето бабушке с дедушкой", – добавил Чесноков.

Ранее глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка в семье.

Она также поддержала предложение освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ, добавив, что этот шаг поддержки надо реализовать в комплексе с другими системными мерами.

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