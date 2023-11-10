В ГД предложили выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка

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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка в семье, сообщает "Лента.ру".

Депутат поддержала предложение освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ, при этом выразила мнение, что этот шаг поддержки необходимо реализовать в комплексе с другими системными мерами.

Парламентарий призвала ввести в России скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, внедрить социальное жилье для них и обеспечить их детям льготные условия посещения культурных учреждений.

"Наконец еще одна мера: у нас сегодня материнский капитал выплачивается на первого ребенка, на второго, а на третьего ребенка – это региональная мера, где она есть", – сказала Останина.

По ее словам, маткапитала на третьего и последующих детей на федеральном уровне нет. При введении подобного комплекса мер многодетная семья будет чувствовать заботу и внимание к себе от государства, подчеркнула она.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо давать жилье семьям при рождении третьего ребенка. По ее словам, такие действия станут одним из механизмов стимулирования рождаемости в стране.

До этого Матвиенко предложила поднять вопрос формирования программы индивидуального жилищного строительства и возведения малоэтажных домов с учетом планировочных решений, ориентированных на многодетные семьи. По ее мнению, акцент следует сделать на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости.

В России предложили ввести отцовский капитал за третьего и последующих детей