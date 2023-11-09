Матвиенко предложила предоставлять семье квартиру при рождении третьего ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо давать жилье семьям при рождении третьего ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

"Когда я была губернатором Санкт-Петербурга, как только рождался третий ребенок, семья становилась на очередь, в течение максимум года она получала квартиру от государства. Вот здесь квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру", – подчеркнула она.

Как отметила председатель Совфеда, такие действия станут одним из механизмов стимулирования рождаемости в стране.

Ранее Матвиенко предложила поднять вопрос формирования программы индивидуального жилищного строительства и возведения малоэтажных домов с учетом планировочных решений, ориентированных на многодетные семьи. По ее мнению, акцент следует сделать на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости.

До этого фракция ЛДПР предложила расширить возможность использования маткапитала на платные медицинские услуги для детей. Как уточнял депутат Госдумы Ярослав Нилов, в стране не должны появляться ситуации, когда родители вынуждены собирать средства на лечение ребенка по всему государству.

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