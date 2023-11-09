В Совфеде предложили освободить от НДФЛ многодетные семьи

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В России следует изучить налоговые преференции для многодетных семей, в том числе возможность освобождения их от НДФЛ. С таким предложением спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на парламентских слушаниях на тему повышения рождаемости в стране.

Она также предложила поднять вопрос формирования программы индивидуального жилищного строительства и возведения малоэтажных домов с учетом планировочных решений, ориентированных на многодетные семьи.

"Следует сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Это женщины и мужчины в возрасте 30–40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети. Данная категория граждан сейчас находится на историческом максимуме", – цитирует ее РИА Новости.

Председатель верхней палаты парламента также призвала обсудить внедрение мер поддержки для пенсионеров, которые занимаются воспитанием и уходом за внуками.

Ранее фракция ЛДПР предложила расширить возможность использования маткапитала на платные медицинские услуги для детей. Как уточнял депутат Госдумы Ярослав Нилов, в стране не должны появляться ситуации, когда родители вынуждены собирать средства на лечение ребенка по всему государству.

В России предложили ввести отцовский капитал за третьего и последующих детей