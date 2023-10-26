Успеть до тридцати: как предлагают изменить условия выплаты маткапитала

Депутаты Госдумы предложили изменить условия назначения маткапитала. Например, рассматривается возможность закрепить право на такую поддержку при рождении первенца только для женщин в возрасте до 25–30 лет. Еще один вариант касается смещения акцента выплат на второго ребенка. Рассказываем подробности и выясняем, какие перспективы у таких нововведений.



Новые условия

Депутаты Госдумы предлагают установить возрастной порог до 25–30 лет для женщин, претендующих на получение маткапитала на первенца. Также рассматривается вариант, при котором акцент выплат сместят на второго ребенка. Об этом рассказала первый зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Соответствующие предложения законотворцы адресовали в правительство. В письме отмечается, что в последние годы в стране фиксируется значительное снижение суммарного коэффициента рождаемости.

"И, напротив, при введении материнского (семейного) капитала только на второго ребенка суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 год вырос с 1,3 до 1,7–1,8", – говорится в документе.

Сама программа в том виде, в котором она существует сегодня, будет действовать до конца 2026 года.



"Это недопустимо"

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 не поддержала инициативу депутатов. По ее словам, в данном случае речь идет о дискриминации по возрастному признаку.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов А если женщина еще не нашла себя в семье или она продолжает учиться? Она не может родить, к примеру, до 25 лет. Это не повод лишать ее возможности получить маткапитал на первенца. И тем более не повод законодательными мерами понуждать ее рожать второго ребенка, чтоб получить маткапитал. Я воспринимаю это как дискриминацию женщин по возрастному признаку.

Депутат отметила, что подобная инициатива может оставить без поддержки государства те семьи, которые на нее рассчитывали для приобретения жилья.

"Я считаю, что это недопустимо. Вообще недопустимо вынуждать рожать в каких-то определенных возрастных рамках. Женщины, если они хотят, должны делать это в любое время: в 18, в 25, в 35, в 45. История медицины знает ситуации, когда рожали после 50 лет. Будем мы им платить материнский капитал?" – задается вопросом парламентарий.

По мнению депутата, ограничение возраста матерей, которым положена выплата маткапитала за первенца, не скажется положительно на демографической ситуации в стране. "Задачи сэкономить на материнском капитале у нас не стоит", – подчеркнула она.

В связи с этим Светлана Бессараб назвала инициативу депутатов недальновидной.

