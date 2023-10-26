В России могут ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери

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В России могут существенно скорректировать программу материнского капитала при ее продлении после 2026 года. Об этом сообщает газета "Известия".

В частности, как сообщила первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, депутаты Госдумы предложили ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери – до 25–30 лет – либо перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка.

Письмо с соответствующим предложением парламентарии направили в правительство РФ. В нем они напомнили, что материнский капитал начал выплачиваться как на первого, так и на второго ребенка с 2020 года, однако в последние годы суммарный коэффициент рождаемости значительно снизился.

Напротив, при введении выплаты только на второго ребенка суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 год увеличился с 1,3 до 1,7–1,8, отметили депутаты.

Эксперты скептически отнеслись к данной инициативе. Так, по словам девелопера жилого кластера RDD Владимира Щекина, ограничение возраста матери для получение маткапитала станет ошибкой. Он обратил внимание на то, что средний возраст женщины при рождении первого ребенка в России, как и в других развитых странах, растет – и это абсолютно нормальная демографическая тенденция.

Щекин отметил, что женщины хотят укрепить профессиональный статус, построить карьеру прежде, чем брать на себя ответственность за семью и детей.

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников сообщил, что для повышения рождаемости нужно стимулировать людей вступить в брак и укреплять сам институт брака.

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов отметил, что депутаты руководствуются тем, что маткапитал для женщин, которые впервые рожают в позднем возрасте, не стимулирует появление многодетных семей. Однако даже если жизненные обстоятельства вынудили женщину рожать после 30 или 40 лет, это не должно становиться основанием для отсутствия материальной поддержки, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить правила приобретения жилья с использованием средств материнского капитала. В частности, при покупке квартир или домов предлагается подключать органы опеки и попечительства.

До этого зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила, что первые дети должны появляться у девушек в возрасте 20 лет, тогда семья сможет иметь около четырех и более детей.

Правила приобретения жилья с использованием средств маткапитала могут ужесточить – СМИ