В Госдуме призвали девушек рожать в 20 лет

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Первые дети должны появляться у девушек в возрасте 20 лет, тогда семья сможет иметь около четырех и более детей, заявила зампред Госдумы Анна Кузнецова.

Она призвала повышать эффективность национального проекта "Демография", решать вопросы с убылью населения и повышения рождаемости.

"Большая крепкая семья начинается с молодой семьи", – приводятся слова парламентария в телеграм-канале телевидения ГД.

Также депутат обратила внимание на темпы роста запроса на повышение качества оказания психологической помощи населению. Она уточнила, что системное решение пока отсутствует. Кузнецова добавила, что необходимо исключить некачественное оказание услуг и мошенничество.

Ранее стало известно, что сумма материнского капитала после рождения первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей. Как уточнил глава Минтруда РФ Антон Котяков, маткапитал является важной мерой государственной помощи российским семьям.

До этого в Госдуме РФ предложили давать желающей сделать аборт женщине две недели спокойствия на обдумывание решения. Депутат Госдумы Султан Хамзаев выразил уверенность в необходимости ввести уголовное наказание за склонение к абортам.

В ГД предложили сохранить пособия для работающих дистанционно женщин в декрете