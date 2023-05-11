В ГД предложили давать две недели "тишины" женщине перед абортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Желающей сделать аборт женщине необходимо предоставлять две недели "тишины", заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"Нужно действовать по следующему принципу: <...> законодательно обязать частные клиники отчитываться по совершенным абортам. Сегодня это обязаны делать только государственные клиники. <...> Если у женщины появилось желание сделать аборт, то ввести две недели так называемой тишины", – цитирует его РИА Новости.

По словам депутата, исключение абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) не приведет к положительным результатам.

При этом Хамзаев выразил уверенность, что следует ввести уголовное наказание за склонение к абортам. Кроме того, необходим жесткий контроль за фармакологией в данной области, так как в легком доступе находятся препараты, убивающие ребенка и калечащие организм матери.

Депутат также призвал коллег прекратить использовать тему абортов для хайпа и цитируемости.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил исключить аборт по немедицинским показаниям из услуг ОМС. По словам парламентария, принятые в России меры, направленные на сокращение числа абортов, оказались недостаточными.

Милонов считает, что аборт должен рассматриваться обществом и государством как крайняя и исключительная мера, которая не соответствует стратегическим целям государственной политики конкретного человека.

"Союз отцов" поддержал инициативу и предложил провести соответствующий опрос среди населения. По словам лидера организации Юрия Соленова, к данному шагу нужно подходить продуманно, чтобы исключить риски, которые могут негативно повлиять на репродуктивное здоровье женщин.

"Специальный репортаж": запрет на аборт