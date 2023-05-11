Милонов предложил исключить аборт по немедицинским показаниям из услуг ОМС

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением исключить аборт из видов медпомощи, которая оказывается за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает RT со ссылкой на текст законопроекта.

По словам парламентария, исключением является наличие медицинских или социальных показаний для искусственного прерывания беременности.

Милонов считает, что принятые в России меры, направленные на сокращение числа абортов, оказались недостаточными. В связи с этим дальнейшая государственная поддержка абортов по желанию без объективных показаний к этому вступает в противоречие с решением первоочередной задачи нацразвития – стабильным повышением уровня рождаемости в РФ, отмечается в пояснительной записке документа.

Депутат подчеркнул, что беременность является свободным выбором женщины, кроме случаев изнасилования. Однако аборт должен рассматриваться обществом и государством как крайняя и исключительная мера, которая не соответствует стратегическим целям государственной политики конкретного человека.

По мнению Милонова, предложенная инициатива позволит снизить общее число абортов и высвободить дополнительные финансовые средства для господдержки материнства.

Кроме того, подобная мера поможет снизить социальную напряженность в обществе. Так, считает депутат, законопроект позволит исключить конфликтную ситуацию, при которой разделяющие традиционные российские ценности граждане вынуждены косвенно оплачивать аборты.

Соответствующие изменения предполагается внести в статью 56 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан РФ" и в статью 35 федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в РФ".

В марте первый замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила, что в Госдуме не обсуждают вопрос полного запрета абортов.

Она подчеркнула, что аборты в коммерческих клиниках надо "вывести", чтобы желание по прерыванию беременности было "видно" государству.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить репродуктивный возраст женщины, после которого не смогут назначать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

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