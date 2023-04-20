В РФ предложили давать многодетным матерям бесплатных нянь за счет государства

Фото: depositphotos/belchonock

В России предложили организовать службу социальной помощи для ухода за детьми для многодетных матерей. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на первого зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую.

По ее словам, депутаты регулярно поднимают тематику поддержки рождения детей, так как мало всего лишь родить, следует еще и воспитать.

"Например, у нас в законодательстве в принципе прописаны ясли аж с двух месяцев. Но много ли вы видели таких групп, куда принимают ребенка с такого возраста? Конечно же, нет. Таким ясельным группам альтернативной могут служить сертифицированные няни", – поделилась Буцкая.

Депутат напомнила, что в РФ уже существует понятие "социальный помощник", однако он работает в основном с пожилыми и инвалидами. Подобная система долговременного ухода сейчас активно развивается. Из этого следует, что основной механизм уже сформирован, поэтому его можно применить и в сторону детей, подчеркнула Буцкая.

Парламентарий заявила, что такая инициатива начинает применяться в российских регионах. Кроме того, НКО могут получить гранты эту услугу. В Госдуме обдумают тему бесплатных нянь и предложат инициативу.

Ранее СМИ стало известно, что российские власти совместно с экспертными группами обсуждают новые меры по стимулированию рождаемости. Среди них – поддержка молодых студенческих семей, помощь работающим родителям и меры по снижению количества абортов.