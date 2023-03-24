Учебное пособие по семьеведению появится в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России появится учебное пособие по семьеведению. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Института изучения детства, семьи и воспитания.

"Институт изучения детства, семьи и воспитания и АНО Азбука семьи выпустят пособие для подростков. Его целью станет укрепление традиционных семейных ценностей молодежи", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что пособие позволит школьникам и студентам среднего профессионального образования (СПО) узнать больше о построении взаимоотношений с окружающими и изучить темы, касающиеся самоопределения, отношений между детьми и родителями, детских психологических травм и найти ответы на другие вопросы.

На основе изученных институтом данных о репродуктивных планах россиян в организации заметили низкий интерес проживающих в стране к рождению детей, что является демографической проблемой.

"Поэтому одними из главных инструментов реализации программы воспитания для всех уровней образования являются методические пособия для родителей и педагогов, а для СПО должны таковыми стать программы по семьеведению", – сообщила директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре.

Программа семьеведения будет направлена на подготовку молодежи к будущей семейной жизни и рождению детей, улучшение взаимоотношений с другими членами семьи, психоэмоционального состояния и решение других вопросов.

Ранее исследование Росстата показало, что 48% россиян хотели бы иметь двух детей, 23% проживающих в стране – только одного ребенка. Помимо этого, выяснилось, что 70% женщин в РФ хотели бы воспитывать не более двух детей.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, в свою очередь, назвал результаты исследования "диагнозом смертельной болезни". По его словам, учитывая подобные предпочтения россиян, к 2100 году население РФ может составить меньше половины от нынешнего.



Около 70% россиянок хотят не более двух детей – Росстат

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