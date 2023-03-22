Третья смена в российских школах будет ликвидирована в 2023 году – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Мероприятия по ликвидации третьей смены в российских школах завершатся в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра просвещения России Татьяну Васильеву.

На круглом столе в Совете Федерации на тему "О ходе исполнения мероприятий национальных проектов" Васильева заявила, что для решения проблемы будут введены в работу еще 20 школ общей мощностью почти 11 тысяч мест.

Она добавила, что в период с 2019 по 2020 год в России были открыты еще 74 общеобразовательных учреждения.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов порекомендовал школам применять новую модель профессиональной ориентации учеников с 1 сентября. По его словам, была проделана огромная работа, шли обсуждения о том, какой может быть модель профориентации, чтобы она включила в себя все лучшее, что было в отечественном и международном опыте. Новую модель Кравцов представил на открытии всероссийского фестиваля по профориентации "Билет в будущее" в Екатеринбурге.



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