Депутат Буцкая заявила, что в ГД не обсуждают вопрос о полном запрете абортов

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Первый замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила, что в Госдуме не обсуждают вопрос полного запрета абортов. Об этом сообщает РИА Новости.

Буцкая подчеркнула, что аборты в коммерческих клиниках надо "вывести", чтобы желание по прерыванию беременности было "видно" государству.

"Мы не говорим о том, что мы хотим запретить, но мы говорим о том, что мы хотим видеть и помогать, быть рядом в момент принятия решения", – сказала она.

Помимо этого, Буцкая отметила, что вопрос о продаже средств для осуществления медикаментозного аборта требует проработки. Она напомнила, что приобретение подобного рода препаратов возможно только внутри медицинских клиник и по назначению врача. Если они были куплены иным путем, то это считается незаконным действием.

"Мы видим, что это незаконное присутствует, как бы ужесточить наказание, там надо понять еще, как найти не курьера, а найти того, кто организовал этот бизнес. Это как раз тот вопрос, который для нас, законодателей, ребус", – добавила депутат.

Ранее священник Федор Лукьянов рассказал о том, что патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила брать согласие на проведение аборта не только у женщины, но и у ее супруга. Помимо этого, священник посоветовал проводить с женщинами психологическое консультирование и ультразвуковое исследование с демонстрацией сердцебиения плода.



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